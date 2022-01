Mascherine FFP2 gratis per studenti, docenti e Ata in auto sorveglianza. Bozza Decreto Sostegni ter [PDF] (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arrivano 45,22 milioni per fornire gratuitamente Mascherine FFP2 agli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico in auto sorveglianza. L'articolo Mascherine FFP2 gratis per studenti, docenti e Ata in auto sorveglianza. Bozza Decreto Sostegni ter PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arrivano 45,22 milioni per fornire gratuitamenteagli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico in. L'articolopere Ata inter PDF .

