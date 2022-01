LIVE Berrettini-Alcaraz, Australian Open 2022 in DIRETTA: Krejcikova batte Ostapenko al terzo set! Tra poco tocca all’azzurro (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.00 Si gioca per un posto agli ottavi di finale contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.19) e lo statunitense Sebastian Korda (n.43 al mondo). 04.58 Tra poco dunque tocca a Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, al secondo scontro di sempre dopo i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna del 2021 con la vittoria dell’iberico per 6-1 6-7 (2), 7-6 (5). 04.56 Ad imporsi in volata nel secondo match di giornata è la testa di serie #4 Barbora Krejcikova che batte in rimonta 2-6 6-4 6-4 la lettone Jelena Ostapenko e vola agli ottavi di finale degli AO 2022. 04.02 Barbora Krejcikova riapre la sfida sulla Rod Laver Arena nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.00 Si gioca per un posto agli ottavi di finale contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.19) e lo statunitense Sebastian Korda (n.43 al mondo). 04.58 Tradunquea Matteoe Carlos, al secondo scontro di sempre dopo i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna del 2021 con la vittoria dell’iberico per 6-1 6-7 (2), 7-6 (5). 04.56 Ad imporsi in volata nel secondo match di giornata è la testa di serie #4 Barborachein rimonta 2-6 6-4 6-4 la lettone Jelenae vola agli ottavi di finale degli AO. 04.02 Barborariapre la sfida sulla Rod Laver Arena nel ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Secondo scontro di sempre tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz che si sfida… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: Ostapenko e Krejcikova volano al terzo set! A seguire l’az… - NedjaNav_55x : Alcaraz vs Berrettini live in HD - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: serve la partita perfetta contro il giovane fenomeno iberi… - _Sport_Calcio_ : Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tut… -