L' ex bagnina di Playboy torna single dopo un anno di matrimonio

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutti gli amori di Pamela Anderson guarda le foto Forse, paragonata a Liz Taylor, Pamela Anderson, 52 anni, potrebbe risultare ancora una “pivella”. Ma l’exdi Baywatch è sicuramente sulla buona strada per emulare, almeno sentimentalmente, il curriculum dell’attrice dagli occhi viola. Leggi anche › Pamela Anderson si è sposata per la sesta volta. Lui? Il suo bodyguard La produttrice e showgirl, infatti, ha appena divorziato da Dan Hayhurst, 40, suo sesto marito arrivato, in ordine cronologico, ...