In classe «meglio aprire le finestre» (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo i 92 milioni di euro stanziati per il tracciamento e i 45 per le mascherine, ora si attendono investimenti per fornire alle scuole sistemi di ventilazione adeguati per le aule. «Un tavolo operativo di confronto con i rappresentanti degli enti locali, Anci e Upi, in modo da produrre un cambio di passo sul fronte dei dispositivi di aerazione e ventilazione nelle aule» è la proposta del sottosegretario leghista all’istruzione Rossano Sasso. Già nel decreto «Sostegni» del marzo 2021 le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo i 92 milioni di euro stanziati per il tracciamento e i 45 per le mascherine, ora si attendono investimenti per fornire alle scuole sistemi di ventilazione adeguati per le aule. «Un tavolo operativo di confronto con i rappresentanti degli enti locali, Anci e Upi, in modo da produrre un cambio di passo sul fronte dei dispositivi di aerazione e ventilazione nelle aule» è la proposta del sottosegretario leghista all’istruzione Rossano Sasso. Già nel decreto «Sostegni» del marzo 2021 le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

carmen_distaso : RT @Ferula18: Quest'ultimo DPCM svela come pochi l'incapacità di questo governo, di Draghi in primis, che non si è mai spogliato del ruolo… - _cloudsolution : RT @Ferula18: Quest'ultimo DPCM svela come pochi l'incapacità di questo governo, di Draghi in primis, che non si è mai spogliato del ruolo… - bodyzen52 : RT @Ferula18: Quest'ultimo DPCM svela come pochi l'incapacità di questo governo, di Draghi in primis, che non si è mai spogliato del ruolo… - adapallai : RT @Ferula18: Quest'ultimo DPCM svela come pochi l'incapacità di questo governo, di Draghi in primis, che non si è mai spogliato del ruolo… - avantibionda : RT @Ferula18: Quest'ultimo DPCM svela come pochi l'incapacità di questo governo, di Draghi in primis, che non si è mai spogliato del ruolo… -