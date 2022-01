Filippo Tortu | dopo le Olimpiadi la delusione | “Non ho parole!”

Advertising

"Qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo". E' la denuncia del campione olimpicoin una story pubblicata su Instagram. "Fortunatamente - continua l'atleta - non hanno trovato ciò che cercavano, perché l'avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto ...I ladri sono entrati in casa di, il campione olimpico italiano di staffetta 4x100 , e pare che il loro obiettivo fosse solo uno: la medaglia d'oro vinta a Tokyo. Fortunatamente non l'hanno trovata, perché il giovane ...Il velocista azzurro scrive su 'Instagram': 'Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa' ...Ladri in casa dell'atleta Filippo Tortu in cerca della sua medaglia d'oro, ma sono rimasti a bocca asciutta. Pare che dei ladri volessero rubare la ...