Docenti di scuola superiore, in media lavorano 36 ore a settimana: la metà sono attività extra insegnamento. L’indagine dell’Osservatorio CPI (Di sabato 22 gennaio 2022) Indagine a cura dell’Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani (CPI) che analizza le ore di lavoro degli insegnanti. I risultati non portano a conclusioni inedite: solo la metà del monte orario previsto dal contratto è riconducibile all’attività delle lezioni. Il resto è composto da attività aggiuntive. L’indagine dell’Osservatorio CPI mostra come “i Docenti (italiani e non) L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 gennaio 2022) Indagine a curadei Conti Pubblici Italiani (CPI) che analizza le ore di lavoro degli insegnanti. I risultati non portano a conclusioni inedite: solo ladel monte orario previsto dal contratto è riconducibile all’delle lezioni. Il resto è composto daaggiuntive.CPI mostra come “i(italiani e non) L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti di scuola superiore, in media lavorano 36 ore a settimana: la metà sono attività extra insegnamento. L’inda… - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: Avrebbero potuto pensare alle #Ffp2 gratuite per tutti i docenti e studenti già un mese fa. Non lo hanno voluto fare allor… - NFratoianni : RT @NFratoianni: Avrebbero potuto pensare alle #Ffp2 gratuite per tutti i docenti e studenti già un mese fa. Non lo hanno voluto fare allor… - Sinistrait_ : RT @NFratoianni: Avrebbero potuto pensare alle #Ffp2 gratuite per tutti i docenti e studenti già un mese fa. Non lo hanno voluto fare allor… - Pippo98450967 : RT @Nclosing123: Panico anche tra familiari di studenti e docenti. Non si respira più. Non vi sono regole di protezione ma regole per salva… -