Difesa e un Kell da highlights | rivivi la vittoria di Milano

OlimpiaMI1936 : L'Olimpia con una difesa strepitosa, domina a Mosca per 40 minuti e vince 67-57 ????? - Eurosport_IT : CHE VITTORIA DELL'OLIMPIA ???? La solita grande difesa, le triple di Daniels e l'energia del duo Hall-Kell. Milano e… - Sergio37075361 : RT @OlimpiaMI1936: L'Olimpia con una difesa strepitosa, domina a Mosca per 40 minuti e vince 67-57 ????? - Frencis77 : RT @Eurosport_IT: CHE VITTORIA DELL'OLIMPIA ???? La solita grande difesa, le triple di Daniels e l'energia del duo Hall-Kell. Milano espugna… - lorenzopallotti : RT @OlimpiaMI1936: L'Olimpia con una difesa strepitosa, domina a Mosca per 40 minuti e vince 67-57 ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Difesa Kell

...in, Hall non sbaglia dalla lunetta: 2/2 e possesso pieno di vantaggio per l'Armani Exchange (33 - 36), con coach Itoudis che deve fermare il gioco con un minuto di sospensione. Trey......fino al - 2 firmato proprio dal georgiano prima di essere rispediti a - 5 dae Hines in chiusura di tempo . Dopo la pausa lunga Milano è tornata in campo con il giusto piglio e una...Nel match valido per la ventiduesima giornata dell’Eurolega di basket 2021/2022 l’Olimpia Milano non si ferma battendo autorevolmente a domicilio il CSKA Mosca 67-57 grazie alla difesa, enciclopedica ...L'Olimpia Milano cala il tris di vittorie in Eurolega! La banda di Ettore Messina espugna di forza la Megasport Arena di Mosca battendo il CSKA per 57-67, al termine di una partita intensa e molto fis ...