Capello: «Quando arrivò alla Juve Ibra non sapeva tirare. Imparò a segnare con me» (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport pubblica alcuni stralci dell’intervista a Fabio Capello che domani sarà su Sportweek. L’ex tecnico si prende i meriti di aver “inventato” Zlatan Ibrahimovic. Fu lui a volerlo alla Juventus, diventando così il primo allenatore italiano di Ibra. «La sua fortuna è stata di trovare qualcuno che gliele tirasse fuori, le qualità da goleador che possedeva». Capello spiega: «Ibra non sapeva tirare. Nel senso che la coordinazione del corpo e il punto di impatto del piede con la palla non erano tali da rendere efficace il tiro». Racconta interminabili sedute a fine allenamento e la disponibilità di Zlatan, «propria del fuoriclasse», a imparare. Così arrivarono i risultati e, nella sua prima stagione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport pubblica alcuni stralci dell’intervista a Fabioche domani sarà su Sportweek. L’ex tecnico si prende i meriti di aver “inventato” Zlatanhimovic. Fu lui a volerlontus, diventando così il primo allenatore italiano di. «La sua fortuna è stata di trovare qualcuno che gliele tirasse fuori, le qualità da goleador che possedeva».spiega: «non. Nel senso che la coordinazione del corpo e il punto di impatto del piede con la pnon erano tali da rendere efficace il tiro». Racconta interminabili sedute a fine allenamento e la disponibilità di Zlatan, «propria del fuoriclasse», a imparare. Così arrivarono i risultati e, nella sua prima stagione ...

