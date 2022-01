Camorra, oltre cento i clan. Ma ecco chi comanda davvero (Di venerdì 21 gennaio 2022) I gruppi egemoni sono l’Alleanza di Secondigliano e la famiglia Mazzarella. Intanto i giudici lanciano il grido d’allarme: "Troppi omicidi, siamo in pochi" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) I gruppi egemoni sono l’Alleanza di Secondigliano e la famiglia Mazzarella. Intanto i giudici lanciano il grido d’allarme: "Troppi omicidi, siamo in pochi"

Advertising

Carmela_oltre : RT @sruotolo1: Ha ragione la ministra #Lamorgese a collegare la dispersione scolastica alle paranze dei guaglioni, ai ragazzi che entrano n… - LetiziaFirenze : Camorra, condanne definitive per il maxi giro di usura in provincia di Lucca: sequestri per oltre 6 milioni - Tosca… - TeleradioNews : Oltre la camorra: una storia di resistenza - giannigosta : Oltre la camorra: una storia di resistenza - TeleradioNews : Oltre la camorra: una storia di resistenza -