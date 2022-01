Bollo auto, stop alle proroghe: attenzione alla scadenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si avvicina la prima scadenza dell’anno per il Bollo auto: il 31 gennaio dovranno provvedere al pagamento del Bollo i soggetti ai quali è scaduto nello scorso mese di dicembre 2021. Questa volta non ci sarà nessuna proroga per aiutare i contribuenti. Gli aiuti del governo per il 2020 e 2021 per venire incontro ai cittadini durante l’emergenza sanitaria sono stati aboliti, da quest’anno si torna a pagare il Bollo con le normali scadenze. Quindi è indispensabile saldare il Bollo auto nei tempi previsti per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni. Bollo auto, le scadenze Non esiste una scadenza univoca per il Bollo auto. La tassa automobilistica, infatti, per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si avvicina la primadell’anno per il: il 31 gennaio dovranno provvedere al pagamento deli soggetti ai quali è scaduto nello scorso mese di dicembre 2021. Questa volta non ci sarà nessuna proroga per aiutare i contribuenti. Gli aiuti del governo per il 2020 e 2021 per venire incontro ai cittadini durante l’emergenza sanitaria sono stati aboliti, da quest’anno si torna a pagare ilcon le normali scadenze. Quindi è indispensabile saldare ilnei tempi previsti per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni., le scadenze Non esiste unaunivoca per il. La tassamobilistica, infatti, per ...

