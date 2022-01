Baby Gang e Neima Ezza, rapper arrestati a Milano per rapina: «Pugni e schiaffi ai giovanissimi» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Musica e rapine, canzoni e aggressioni: è la nuova deriva di alcuni giovani rapper milanesi, che hanno largo seguito sui social, fanno incetta di follower tra i giovanissimi e raccolgono... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 gennaio 2022) Musica e rapine, canzoni e aggressioni: è la nuova deriva di alcuni giovanimilanesi, che hanno largo seguito sui social, fanno incetta di follower tra ie raccolgono...

GassmanGassmann : Se si abbandonano le periferie, se si sposta quello che non si vuole vedere fuori dal centro, poi non ci si deve st… - Agenzia_Ansa : Arrestati in Lombardia i due rapper Baby Gang e Neima Ezza , sono ritenuti responsabili di alcune rapine #ANSA - LegaSalvini : ?? SCHIAFFI E MINACCE PER RAPINARE I RAGAZZINI, ARRESTATI I RAPPER BABY GANG E NEIMA EZZA Gli episodi di violenza a… - caterinacorda1 : RT @fratotolo2: I rapper “italiani di seconda generazione” Zaccaria Mouhub, in arte #BabyGang , e Amine Ez Zaaraoui, in arte #NeimaEzza, so… - TuttoSuMilano : Baby Gang, arrestato il rapper incubo della Riviera -