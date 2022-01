Australian Open 2022, Alexander Zverev liquida Radu Albot e va agli ottavi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel terzo turno degli Australian Open 2022 di tennis il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3 del tabellone di singolare maschile, ha battuto il qualificato moldavo Radu Albot per 6-3 6-4 6-4 in due ore esatte di gioco ed al quarto turno affronterà il canadese Denis Shapovalov, numero 14 del seeding. Nel primo set il teutonico trova il break a quindici nel secondo game e nel quarto manca la palla del 4-0. Il moldavo resta in scia ma il tedesco non concede mai l’occasione del rientro, cedendo appena sei punti in cinque turni al servizio. L’epilogo arriva dopo 34 minuti sul 6-3. Nel secondo parziale il tedesco è costretto a salvare due palle break nel secondo gioco, ma poi è ancora il primo ad allungare trovando lo strappo a zero nel quinto game. Questa volta ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel terzo turno deglidi tennis il tedesco, testa di serie numero 3 del tabellone di singolare maschile, ha battuto il qualificato moldavoper 6-3 6-4 6-4 in due ore esatte di gioco ed al quarto turno affronterà il canadese Denis Shapovalov, numero 14 del seeding. Nel primo set il teutonico trova il break a quindici nel secondo game e nel quarto manca la palla del 4-0. Il moldavo resta in scia ma il tedesco non concede mai l’occasione del rientro, cedendo appena sei punti in cinque turni al servizio. L’epilogo arriva dopo 34 minuti sul 6-3. Nel secondo parziale il tedesco è costretto a salvare due palle break nel secondo gioco, ma poi è ancora il primo ad allungare trovando lo strappo a zero nel quinto game. Questa volta ...

