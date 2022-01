Ascolti tv 20 gennaio 2022: Luca Argentero stravince su Roma-Lecce (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti alla Coppa Italia su Canale5 Secondo appuntamento con la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani su Rai1, che registra un calo fisiologico rispetto al debutto, ma che comunque porta a casa il 30,60% e 6,709 milioni di contatti, così suddivisi: 28,55% e 7,006 milioni con il primo episodio, 32,99% e 6,422 milioni con il secondo. Giovedì scorso, invece, la fiction con Luca Argentero aveva fatto il 30,4% con 7 milioni. Seconda posizione per la partita Roma-Lecce di Coppa Italia su Canale5 con il 10,85% e 2,651 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa Milan-Genoa aveva raccolto il 13,33% e 3,1 milioni. Chiude il podio il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban che su Italia1 ha registrato il 6,55% di share media con 1,382 milioni di telespettatori. Sette ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 21 gennaio 2022)tv: la fiction di Rai1 davanti alla Coppa Italia su Canale5 Secondo appuntamento con la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani su Rai1, che registra un calo fisiologico rispetto al debutto, ma che comunque porta a casa il 30,60% e 6,709 milioni di contatti, così suddivisi: 28,55% e 7,006 milioni con il primo episodio, 32,99% e 6,422 milioni con il secondo. Giovedì scorso, invece, la fiction conaveva fatto il 30,4% con 7 milioni. Seconda posizione per la partitadi Coppa Italia su Canale5 con il 10,85% e 2,651 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa Milan-Genoa aveva raccolto il 13,33% e 3,1 milioni. Chiude il podio il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban che su Italia1 ha registrato il 6,55% di share media con 1,382 milioni di telespettatori. Sette ...

