Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Il regno la percentuale di terapie Intensive occupate da pazienti covid è stabile in Italia al 18% in 24 ore che ci sono in Basilicata al 4% Puglia 14 mentre Cala in 7 regioni Marche al 21 pubblica amministrazione Bolzano 17% pubblica amministrazione Trento 21 % Piemonte 23 Toscana 22% Umbria 12% Valle d’Aosta 18% la recente introduzione obbligo vaccinale per gli over 50 spinge Intanto le prime dosi inizia a mostrare i primi effetti nella settimana 12-18 gennaio in questa faccia una grafica e noi darci nati sono stati tanto 28966 Paris + 28,900 rispetto alla settimana precedente fa sapere la fondazione gimbe Cambiamo argomento il papa emerito Benedetto XVI viene chiamato pesantemente in causa nel rapporto pubblicato oggi su impulso dellatedesca riguarda i casi di pedofilia che ci sono ...