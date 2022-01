Torregrossa Pisa: c’è l’accordo con la Sampdoria (Di venerdì 21 gennaio 2022) Colpaccio di calciomercato per il Pisa che ha raggiunto l’accordo per l’arrivo di Ernesto Torregrossa dalla Sampdoria Il Pisa scuote il mercato della Serie B trovando l’accordo con Ernesto Torregrossa, in arrivo dalla Sampdoria. L’attaccante arriverà la prossima settimana, su esplicita richiesta del club blucerchiato, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, necessari saranno la promozione in Serie A, almeno 8 presenze e 8 tra gol e assist. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Colpaccio di calciomercato per ilche ha raggiuntoper l’arrivo di ErnestodallaIlscuote il mercato della Serie B trovandocon Ernesto, in arrivo dalla. L’attaccante arriverà la prossima settimana, su esplicita richiesta del club blucerchiato, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, necessari saranno la promozione in Serie A, almeno 8 presenze e 8 tra gol e assist. L'articolo proviene da Calcio News 24.

