Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.3 nel Vibonese avvertita in tutta la regione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata poco alle 10.19 a largo della zona Vibonese in Calabria. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica, la profondità del Terremoto è stata di circa 10 chilometri. La scossa sarebbe stata avvertita in una vasta zona della Calabria, anche a Catanzaro, Lamezia Terme, oltre che in buona parte della fascia tirrenica della zona Cosentina fino a Reggio Calabria. Diverse scuole e uffici sono stati fatti evacuare subito dopo la scossa. Molte persone intanto sono uscite di casa restando per strada spaventate dalla scossa. Sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, ma per il momento non si segnalano ...

