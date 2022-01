Rientro a scuola, meno bus e treni ed è boom di assembramenti sui mezzi che funzionano. I docenti: “È sicuro andare a lavorare così?” (Di giovedì 20 gennaio 2022) In queste prime settimane di scuola in presenza dopo le vacanze di Natale e nella morsa della variante Omicron, i problemi segnalati dai lavoratori della scuola sono tanti. Fra i disagi si segnala anche quello che riguarda in particolar modo i precari, che si devono spesso spostare per molti chilometri per andare a lavorare. Ma con i mezzi pubblici in sofferenza gli assembramenti sono all'ordine del giorno. E spesso si arriva a scuola per fare lezione ad una classe intera in DAD. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) In queste prime settimane diin presenza dopo le vacanze di Natale e nella morsa della variante Omicron, i problemi segnalati dai lavoratori dellasono tanti. Fra i disagi si segnala anche quello che riguarda in particolar modo i precari, che si devono spesso spostare per molti chilometri per. Ma con ipubblici in sofferenza glisono all'ordine del giorno. E spesso si arriva aper fare lezione ad una classe intera in DAD. L'articolo .

