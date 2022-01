Quirinale | Renzi fa l’ironico ma è avvelenato con chi l’ha snobbato Letta & co? “Sembravano Qui Quo Qua”

(Di giovedì 20 gennaio 2022)ha il dente. E nel commentare i vertici di centrodestra e di centrosinistra in programma ieri, mostra il canino insanguinato. Sarà pure come dice Feltri, un «abile politico», ma in quanto a doti diplomatiche scarseggia, specie quando si tratta di dichiarazioni ufficiali. Tant’è che non si smentisce neppure in questa occasione quando, nel fare il punto sulla corsa ala pochi metri dal traguardo, prima prova a ostentare flemma britannica: «Ieri non è successo assolutamente niente». Poi, cedendo al risentimento dettato dall’orgoglio ferito, spara annunci su un presunto ritiro di Berlusconi che, invece, allo stato dei fatti deve ancora sciogliere la riserva sulla sua candidatura. Azzarda anticipazioni e si lascia andare a sapidi commenti al vetriolo. Questi ultimi, ca va sans dire, riferiti ai leader giallorossi ...

Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - MichelinoSaitta : Se quegli imbecilli di ItaliaViva non avessero incasinato la situazione politica facendo cadere il governo preceden… - MMastrantuono : RT @Scescio1: Numeri da circo. #quirinale #berlusconi #forzaitalia #renzi #italiaviva #meloni #fdi #letta #pd #conte #m5s #lega #salvini #… -

Sono i commenti sferzanti che arrivano sulla partita delda Matteo, che ha commentato su Radio Leopolda le ultime novità politiche, in primis ovviamente la corsa per il Colle. Nel ...Il presidente del Consiglio non intende certamente pronunciarsi sul 'dossier', ... Salvini l'ha proposta, perè un'opzione che "ha un senso" mentre Letta dice di avere molti dubbi ma non ...Tutti i nomi plausibili hanno davanti a sé grandi ostacoli, alcuni in apparenza insormontabili, il primo dei quali è la necessità di essere votati da una maggioranza ampia e non in contrasto con quell ...Sono ormai imminenti le elezioni del Presidente della Repubblica, che vedranno coinvolti i 1009 Grandi Elettori dei vari schieramenti politici che prenderanno ...