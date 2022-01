Quirinale 2015, quando si scommetteva sul presidente 7 anni fa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mattarella, Amato, Casini tra i candidati in discussione. Dall'archivio de La7 un servizio dell'Aria Che Tira Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mattarella, Amato, Casini tra i candidati in discussione. Dall'archivio de La7 un servizio dell'Aria Che Tira

Advertising

lucianonobili : “Che D'Alema porti sfiga nella gestione del Quirinale è un fatto. Nel 2015 era Amato, nel 2013 era Marini, nel 2006… - ItaliaViva : .@matteorenzi:'L'ultima volta che ho incontrato Berlusconi fu nel 2015 per annunciargli la scelta di Mattarella al… - alm_94_ : Seguo elezioni politiche italiane da quando ero piccolissimo ma ho un piccolo problema che si sta presentando in qu… - GiuseppePortos : Pare più probabile, a questo punto, che Draghi arrivi al Quirinale sulla scorta del modello Napolitano 2015 e non d… - ACCEDIALSITO : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… -