Per Gimbe dalla prossima settimana inizierà la discesa dei contagi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - "Siamo quasi al picco dell'ondata, la prossima settimana dovremmo scendere, verosimilmente ma avremo ancora un mese di circolazione elevata del virus". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Nino Cartabellotta presidente della fondazione Gimbe. Per ora, per la settimana 12-18 gennaio 2022, si registra una stabilizzazione del numero di nuovi casi (1.243.789 vs 1.207.689) e un aumento dei decessi (2.266 vs 1.514). Crescono anche i casi attualmente positivi (2.562.156 vs 2.134.139), le persone in isolamento domiciliare (2.540.993 vs 2.115.395), i ricoveri con sintomi (19.448 vs 17.067) e, in misura minore, le terapie intensive (1.715 vs 1.677). L'incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti in 58 province. L'83,7% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 79,6% ha ...

