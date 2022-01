Muore Sergio Lepri, ex direttore dell’Ansa: aveva 102 anni (Di giovedì 20 gennaio 2022) È morto oggi a Roma Sergio Lepri. L’ex direttore dell’Ansa, che ha guidato dal 1962 al 1990, aveva 102 anni. “Uno dei massimi giornalisti italiani”, commenta il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito di una figura così importante nel mondo del giornalismo dello scorso secolo, e non solo. Sergio Lepri: i suoi 102 anni di vita Nato a Firenze nel 1919, si laurea in filosofia nel ’40 con una tesi su Benedetto Croce. Si arruola durante la Seconda Guerra Mondiale e diviene sergente di fanteria, per poi entrare nella Resistenza al fianco del Partito d’Azione e successivamente del Partito Liberale. Questo era il 1943, lo stesso anno in cui decide di intraprendere un percorso come giornalista. La sua prima esperienza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) È morto oggi a Roma. L’ex, che ha guidato dal 1962 al 1990,102. “Uno dei massimi giornalisti italiani”, commenta il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito di una figura così importante nel mondo del giornalismo dello scorso secolo, e non solo.: i suoi 102di vita Nato a Firenze nel 1919, si laurea in filosofia nel ’40 con una tesi su Benedetto Croce. Si arruola durante la Seconda Guerra Mondiale e diviene sergente di fanteria, per poi entrare nella Resistenza al fianco del Partito d’Azione e successivamente del Partito Liberale. Questo era il 1943, lo stesso anno in cui decide di intraprendere un percorso come giornalista. La sua prima esperienza ...

