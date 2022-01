Marco Simoncelli | storia di un giovane diventato leggenda

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Classe 1987,avrebbe compiuto oggi, 20 gennaio, 35 anni; e forse li avrebbe festeggiati cavalcando la sua Honda. Eppure quel 23 ottobre del 2011 ritorna come un monito straziante, ma sempre fedele, a ricordare che il ‘Sic’ oggi non c’è più. Proprio sulla sua adorato moto, sul suo ‘cavallo’ da corsa, in sella alla compagna d’avventure che ha segnato la sua strada verso laperde la vita; durante il Moto GP di Malesia, mentre stava compiendo il secondo giro nel Circuito di Sepang. Gli occhi attoniti degli spettatori, l’urlo incredulo dei cronisti e poi un silenzio assordante;moriva lungo la curva numero 11 coinvolto in un incidente che ha segnato ladegli ultimi dieci anni del ...

Advertising

SkyTG24 : Marco Simoncelli oggi avrebbe 35 anni. Dagli esordi all'incidente: la sua storia. FOTO - SkyTG24 : Il #20gennaio 1987 nasceva Marco #Simoncelli, il pilota ex campione del mondo di #MotoGP e grande amico del Dottore… - CB_Ignoranza : Oggi Marco Simoncelli avrebbe compiuto 35 anni. Auguri Sic, manchi 5??8???? - wi83_willy : RT @CB_Ignoranza: Oggi Marco Simoncelli avrebbe compiuto 35 anni. Auguri Sic, manchi 5??8???? - cuba98w : RT @ruggierofilann4: 35 ANNI FA NASCEVA MARCO SIMONCELLI. IL SUPERSIC UN ANGELO DI RAGAZZO CHE MORI' SUL CIRCUITO DI SEPANG IN MALESIA A SO… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Simoncelli

Sky Sport

Giovedì 20 gennaio 2022, nel giorno in cui avrebbe compiuto 35 anni, arriva in prima visione tv il documentario Sky Original suprodotto da Sky, Fremantle Italy e ......Circuito 8 - 10 aprile Aragona MotorLand Aragón 22 - 24 aprile Paesi Bassi TT Circuit Assen 20 - 22 maggio Portogallo Circuito do Estoril 10 - 12 giugno Italia Misano World Circuit...Oggi compirebbe 35 anni Marco Simoncelli, per tutti Sic. Muore facendo ciò che amava di più. Un campione indimenticabile.A 10 anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli e proprio nel giorno del suo compleanno, arriva in prima visione tv SIC, il documentario sul campione di Coriano ...