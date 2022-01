LIVE Sinner-Johnson 6-2 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’americano conduce il secondo set (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 FORTUNATO Sinner CON IL NASTRO! L’azzurro si salva e tiene il servizio. 40-15 Diritto lungo di Sinner dal centro del campo. 40-0 Servizio e rovescio diagonale dell’azzurro che chiude a volo. 30-0 Sinner gioca con pazienza da fondocampo con il diritto: in ritardo Johnson con il diritto. 15-0 Scappa via la risposta del classe 1989. 2-3 l’americano resta avanti nel secondo set annullando una palla break. AD-40 Servizio e diritto dell’americano. 40-40 Prima vincente di Johnson. 30-40 PALLA BREAK Sinner! Palla corta di Johnson intercettata da Sinner che chiude con il diritto diagonale. 30-30 ROVESCIO DIAGONALE VINCENTE DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 FORTUNATOCON IL NASTRO! L’azzurro si salva e tiene il servizio. 40-15 Diritto lungo didal centro del campo. 40-0 Servizio e rovescio diagonale dell’azzurro che chiude a volo. 30-0gioca con pazienza da fondocampo con il diritto: in ritardocon il diritto. 15-0 Scappa via la risposta del classe 1989. 2-3resta avanti nelset annullando una palla break. AD-40 Servizio e diritto del. 40-40 Prima vincente di. 30-40 PALLA BREAK! Palla corta diintercettata dache chiude con il diritto diagonale. 30-30 ROVESCIO DIAGONALE VINCENTE DI ...

