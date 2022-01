La Russa | Silvio kingmaker?Gianni Letta | no | ancora convinto di

Advertising

PaoloBorg : 'Ad oggi non ho contezza che Silvio Berlusconi abbia i voti per essere eletto Presidente della Repubblica' Ignazio… - huge1961 : RT @globalistIT: - protoromantica : RT @globalistIT: - globalistIT : - Calzola_Rebels : ASSASSINI SILVIO BERLUSCONI E MARINA BERLUSCONI, LA VERITÁ EMERGE. #GIUSEPPEGRAVIANO INIZIA A DIRE CHE HA MACELLATO… -

Ultime Notizie dalla rete : Russa Silvio

Tiscali.it

...Berlusconi è "ancora convinto" di poter essere eletto al Quirinale. Lo dice Gianni Letta in una breve conversazione con Ignazio La, Fdi, carpita da Askanews a margine della ...L'ex sottosegretario a presentazione libro su Mattarella, colloquio con La''Non commento...''. Gianni Letta arriva alla sede della 'Stampa estera' per partecipare alla ...braccio destro di...Si stanno scaldando i motori per l'elezione del Presidente della Repubblica, che oggi vede il premier avanzare nelle chance (67% scrive Ubs), anche perché la vicinanza di Berlusconi a Mosca, come scri ...Si stanno scaldando i motori per l'elezione del Presidente della Repubblica, che oggi vede il premier avanzare nelle chance (67% scrive Ubs), anche perché la vicinanza di Berlusconi a Mosca, come scri ...