Green Pass obbligatorio per parruchieri, estetisti e barbieri dal 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per andare dal parrucchiere servirà esibire il Green Pass, così come pure per andare dall’estetista o dal barbiere. Il Governo è ai dettagli di un nuovo decreto che includerà la lista delle attività primarie cui si potrà avere accesso senza certificazione verde, di cui non faranno parte i parrucchieri, gli estetisti ed i barbieri (come vi abbiamo anticipato in apertura). Nell’elenco di cui sopra saranno inclusi i negozi di alimentari, le farmacie, gli ottici, gli uffici postali per il ritiro delle pensioni, i negozi che vendono legna o pellet per il riscaldamento. Il tavolo tecnico avrebbe disposto un nuovo calcolo dei ricoverati, tagliando fuori gli asintomatici per il conteggio dei casi Covid. Nulla da fare per quanto riguarda la diminuzione della quarantena a 5 giorni per i positivi sintomatici (ipotesi che non è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per andare dal parrucchiere servirà esibire il, così come pure per andare dall’estetista o dal barbiere. Il Governo è ai dettagli di un nuovo decreto che includerà la lista delle attività primarie cui si potrà avere accesso senza certificazione verde, di cui non faranno parte i parrucchieri, glied i(come vi abbiamo anticipato in apertura). Nell’elenco di cui sopra saranno inclusi i negozi di alimentari, le farmacie, gli ottici, gli uffici postali per il ritiro delle pensioni, i negozi che vendono legna o pellet per il riscaldamento. Il tavolo tecnico avrebbe disposto un nuovo calcolo dei ricoverati, tagliando fuori gli asintomatici per il conteggio dei casi Covid. Nulla da fare per quanto riguarda la diminuzione della quarantena a 5 giorni per i positivi sintomatici (ipotesi che non è ...

