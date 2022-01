Gf Vip 6, Tommaso Zorzi su Soleil Sorge: “Se fossi stato in casa con lei probabilmente mi avrebbero espulso” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Soleil Sorge è una protagonista indiscussa, nel bene e nel male, di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’italoamericana ha dato del filo da torcere in questi mesi ai suoi compagni di avventura. Sono in pochi infatti nella casa a tollerare l’atteggiamento della Sorge, che inizialmente si era autoproclamata regina indiscussa ma che pian piano sta iniziando a perdere consensi. Ad esprimersi a tal proposito è stato il vincitore dello scorso Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. L’influencer durante un’intervista per il format Instagram A casa Mia, si è lasciato andare ad alcune considerazioni sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Immedesimandosi infatti in un concorrente attuale, il rampollo milanese ha ammesso senza peli sulla lingua che se ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 gennaio 2022)è una protagonista indiscussa, nel bene e nel male, di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’italoamericana ha dato del filo da torcere in questi mesi ai suoi compagni di avventura. Sono in pochi infatti nellaa tollerare l’atteggiamento della, che inizialmente si era autoproclamata regina indiscussa ma che pian piano sta iniziando a perdere consensi. Ad esprimersi a tal proposito èil vincitore dello scorso Grande Fratello Vip,. L’influencer durante un’intervista per il format Instagram AMia, si è lasciato andare ad alcune considerazioni sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Immedesimandosi infatti in un concorrente attuale, il rampollo milanese ha ammesso senza peli sulla lingua che se ...

