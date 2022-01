Genoa e Samp scelte pazze: il ritorno del Maestro, lo sbarco dell’allievo (di Rangnick) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una giornata pazzesca per Samp e Genoa che annunciano a distanza di poche ore i nuovi allenatori: conferma Giampaolo, sorpresa Blessin La rivalità stracittadina tra Genoa e Samp si infiamma in un mercoledì di metà gennaio. Unite nel destino di un campionato sin qui non granché soddisfacente e a braccetto nella scelta dei nuovi, rispettivi allenatori che proveranno a risollevare le sorti della Lanterna calcistica. A poche ore di distanza, un grande ritorno e un arrivo quanto mai inaspettato. Riavvolgiamo il nastro di una pazza giornata genovese con l’annuncio che, sostanzialmente, era semplice formalità, ovvero il Giampaolo Atto II in blucerchiato. Prime parole e primi sorrisi per il tecnico marchigiano che ha potuto riabbracciare quella Bogliasco che tra il 2016 e il 2019 l’aveva ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una giornatasca perche annunciano a distanza di poche ore i nuovi allenatori: conferma Giampaolo, sorpresa Blessin La rivalità stracittadina trasi infiamma in un mercoledì di metà gennaio. Unite nel destino di un campionato sin qui non granché soddisfacente e a braccetto nella scelta dei nuovi, rispettivi allenatori che proveranno a risollevare le sorti della Lanterna calcistica. A poche ore di distanza, un grandee un arrivo quanto mai inaspettato. Riavvolgiamo il nastro di una pazza giornata genovese con l’annuncio che, sostanzialmente, era semplice formalità, ovvero il Giampaolo Atto II in blucerchiato. Prime parole e primi sorrisi per il tecnico marchigiano che ha potuto riabbracciare quella Bogliasco che tra il 2016 e il 2019 l’aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Samp Samp ritrova Giampaolo, il Genoa nelle mani di Blessin Derby di panchine nuove a Genova, con un restyling tecnico che - in un colpo solo - coinvolge sia la Samp che il Genoa. E' una stracittadina insolita, quello che sta vivendo la città della Lanterna, dove in palio non ci sono i tre punti e la supremazia cittadina, ma la necessità di trovare una guida ...

