Emma Dante dà il via ad Altri Percorsi sulla diversità: “Potente perla di bellezza” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bergamo. Sette spettacoli uniti dal Potente filo rosso della diversità. Riparte la rassegna Altri Percorsi della Fondazione Donizetti, che si conferma una significativa finestra sull’espressività teatrale odierna. Si comincia giovedì 20 gennaio, ore 2030, al Teatro Sociale di Bergamo, nel segno di una delle personalità più forti e originali del teatro italiano degli ultimi decenni, Emma Dante, che porterà in scena il suo “Misericordia”, di cui ha firmato il testo e la regia. “Misericordia è una Potente perla di bellezza – commenta Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi della Fondazione – un gioiello di intensità da non perdere”. Accanto alla peculiarità dei ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bergamo. Sette spettacoli uniti dalfilo rosso della. Riparte la rassegnadella Fondazione Donizetti, che si conferma una significativa finestra sull’espressività teatrale odierna. Si comincia giovedì 20 gennaio, ore 2030, al Teatro Sociale di Bergamo, nel segno di una delle personalità più forti e originali del teatro italiano degli ultimi decenni,, che porterà in scena il suo “Misericordia”, di cui ha firmato il testo e la regia. “Misericordia è unadi– commenta Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Stagione di Prosa edella Fondazione – un gioiello di intensità da non perdere”. Accanto alla peculiarità dei ...

