Draghi forever al Quirinale Giravolta della stampa estera

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Contrordine compagni. Mariodeve andare al. A dirlo con un’inversione a U sono i principali quotidiani internazionali a pochi giorni dal voto nell’aula di Montecitorio. Economist, Financial Times, Bloomberg, New York Times. Super Mario ha già dalla sua una manciata di voti di “grandi elettori”. Titolo: “La premiership riformista di Marioè vicina alla fine”. Parola di Ft, il giornale finanziario inglese da sempre termometro di umori e malumorifinanza internazionale. Tra caminetti di partito, veline e stalli messicani, non si è ancora sbloccata la trattativa per il colle, nota l’Editorial Board del quotidiano. Dunque l’endorsement: “In queste circostanze, sarebbe meglio averepresidente per usare i poteri considerevolicarica e la moral ...

"Qualunque governo arrivi per i prossimi anni dovrà seguire il copione diper assicurare l'accesso ai fondi europei", dice alla Cnbc Luca Pennarola , economista di Bnp Paribas. "C'è un leader ...... economico e culturale sta mostrando per il futuro di Mario. Un interesse che comunque non ha indotto il diretto interessato a rompere il silenzio. In teoria il "presidentand ever" ...Continua il tamburellio sulla stampa estera: l'Italia ha bisogno di Mario Draghi, a Palazzo Chigi. Il trasloco al Colle spaventa analisti finanziari e viene visto come un salto nel buio. Ma anche il p ...