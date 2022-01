Denise vs Federica di Uomini e Donne: “Sono proprio nera”, lite in studio (Di giovedì 20 gennaio 2022) La situazione si fa scottante nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, 19 gennaio 2022, Denise è uscita piangendo in quanto non ha preso bene la situazione tra Matteo e Federica. Nell’esterna, poi, Denise ne ha parlato con Matteo, affermando che non apprezza il modo di fare del ragazzo, in quanto sembra che sia lui a corteggiare Federica. Nell’esterna Denise ha affermato che le insicurezze di Matteo potrebbero portare “qualcuno” ad approfittarsene. Uomini e Donne: l’esterna di Denise In studio, oggi 20 gennaio 2022, Federica non ha ben preso le parole della bellissima rivale. Ha affermato, infatti, “io Sono nera”, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) La situazione si fa scottante nellodi. Nella puntata di ieri, 19 gennaio 2022,è uscita piangendo in quanto non ha preso bene la situazione tra Matteo e. Nell’esterna, poi,ne ha parlato con Matteo, affermando che non apprezza il modo di fare del ragazzo, in quanto sembra che sia lui a corteggiare. Nell’esternaha affermato che le insicurezze di Matteo potrebbero portare “qualcuno” ad approfittarsene.: l’esterna diIn, oggi 20 gennaio 2022,non ha ben preso le parole della bellissima rivale. Ha affermato, infatti, “io”, in ...

Advertising

CorriereCitta : Denise vs Federica di Uomini e Donne: “Sono proprio nera”, lite in studio - zazi420 : RT @GiusyStyles6: Federica esce, Denise 'vaaai' MA SCUSA LEI È USCITA LA SCORSA VOLTA COSA VUOLE #UominieDonne - _elenaa_28 : RT @sonoseree: ah federica fa la vittima ma denise che alla seconda esterna racconta la storia della sua malattia è una che non ha bisogno… - Sucre_98 : denise non é pesante ha semplicemente capito che matteo é già solo proiettato su federica ed é inutile stare lì a… - Lara_is_here : Ma Denise che dice “no ma non parlavo di teee” a Federica quando in esterna l’ha esplicitamente nominata… -