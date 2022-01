Corte Suprema contro Trump | richiesti i documenti su Capitol Hill

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Laquasi all’unanimitàDonald. È appena stata resa nota dall’Agi la richiesta di fornire isull’assalto aldel 6 gennaio 2021., la richiesta aRichieste respinte, maper l’assalto al Campidoglio che produsse la morte di cinque persone. Ladunque chiede di aprire gli archivi nazionali statunitensi, custodi attuali della documentazione, per consegnarli alla commissione della Camera dei rappresentanti del Congresso. Il contenuto? Al momento, sconosciuto. Ma è probabile si tratti di discorsi abbozzati, e-mail e registri delle visite che dovrebbero in teoria fare ...

Advertising

Agenzia_Italia : Respinta la richiesta dell'ex presidente #trump di sospendere la sentenza della corte d'appello federale rivendican… - ilriformista : L’ex presidente voleva che rimanessero top secret, ma anche i giudici conservatori da lui nominati l’hanno ‘tradito… - MediasetTgcom24 : Corte suprema Usa boccia l'obbligo di vaccino nelle grandi aziende #covid - Mslauria77 : RT @Lorenzo62752880: La Starbucks (la maggiore catena di caffè americana) ha soppresso l'obbligo di vaccino covid per i dipendenti dopo la… - Donatel58978575 : RT @Lorenzo62752880: La Starbucks (la maggiore catena di caffè americana) ha soppresso l'obbligo di vaccino covid per i dipendenti dopo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Suprema

La, infatti, nel 2002, nel 2008 e ancora nel 2018 non ha accolto l'impostazione dei giudici di secondo grado che hanno ripetutamente respinto le richieste del danneggiato. Fino a quando ...... Sergio Mattarella, ha confermato la nomina di Pietro Curzio, primo presidente delladi Cassazione, e di Margherita Cassano, presidente aggiunto delladi Cassazione. Sono stati 19 ...A 32 anni dalla caduta in motorino per una buca stradale e dopo otto differenti gradi di giudizio è arrivato un risarcimento da circa 700mila euro ai familiari di un uomo che il 12 ...L'esecutivo europeo, ha appreso Afp, ha inviato la lettera alle autorità polacche ieri: hanno 45 giorni di tempo per versare l'importo della sanzione ...