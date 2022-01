Classifica ATP, dove deve arrivare Lorenzo Sonego agli Australian Open per entrare nella top 20 del ranking: le proiezioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) I primi due turni degli Australian Open 2022 di tennis, hanno visto in casa Italia, tra gli altri, le vittorie di Lorenzo Sonego, che hanno già iniziato a far risalire l’azzurro di tre posizioni, dalla 26 alla 23 del ranking ATP rispetto a quello rilasciato lunedì 17 gennaio. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli Australian Open 2020 recupererà quelli degli Australian ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) I primi due turni degli2022 di tennis, hanno visto in casa Italia, tra gli altri, le vittorie di, che hanno già iniziato a far risalire l’azzurro di tre posizioni, dalla 26 alla 23 delATP rispetto a quello rilasciato lunedì 17 gennaio. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando glisi sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispettoaltri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli2020 recupererà quelli degli...

