Carlo Perrone: "La Finale di Mitropa del 1990? Un incontro memorabile" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Carlo Perrone, ricorda il suo periodo al Bari, dal 1987 al 1990, in cui centrò la promozione in Serie A e la vittoria della Mitropa Cup nel 1990, proprio con un suo gol nella Finale contro il Genoa. Intervistato da Barinedita ha rilasciato alcune dichiarazioni che ripercorrono quel periodo e in particolare quel suo gol. "Mi trasferii al Bari con mia grande soddisfazione nel 1987. Volevo misurarmi in un club che aveva l'ambizione di tornare in serie A Il 24 agosto 1988, in Coppa Italia, contro il Napoli di Maradona, subì infatti un fallo da parte di Alessandro Renica che mi causò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rimasi fermo otto mesi e mezzo. Sarei potuto essere uno dei titolari di quella fantastica squadra che riuscì a centrare la serie A:

