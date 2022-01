Caricato da cinghiale, cacciatore muore a 36 anni in Maremma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tragico incidente di caccia nei boschi di Castell'azzara ( Grosseto ), in Maremma , nel quale è morto un 36enne durante una battuta al cinghiale . Secondo una ricostruzione dei carabinieri l’uomo avrebbe... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tragico incidente di caccia nei boschi di Castell'azzara ( Grosseto ), in, nel quale è morto un 36enne durante una battuta al. Secondo una ricostruzione dei carabinieri l’uomo avrebbe...

Advertising

fattoquotidiano : Grosseto, morto 36enne caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia: recisa l’arteria femorale con le zan… - laura99164560 : RT @riky7372: 'Caricato da un cinghiale, cacciatore di 36 anni muore in Maremma.' Nei campi di calcio non ci sono i #cinghiali a cui sparar… - RADIOBRUNO1 : La tragedia è accaduta ieri durante una battuta di caccia #Grosseto #incidentecaccia #cinghiale #cacciatore… - Valessiabi : RT @riky7372: 'Caricato da un cinghiale, cacciatore di 36 anni muore in Maremma.' Nei campi di calcio non ci sono i #cinghiali a cui sparar… - RosannaMarani : Grosseto, morto 36enne caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia: recisa l’arteria femorale con le zan… -