Britney Spears con un restyling del look di …Baby One More Time

Advertising

lualrome : Britney Spears sin filtro contra su hermana Jamie Lynn: 'Vete a la mie…' - cocoXIV : RT @BSNewsItalia: Hilary Duff supporta Britney in una nuova intervista per Bustle: 'È stato ingiusto quello che le abbiamo fatto tutti. Ha… - 91W0NDERL4ND : RT @P3RFECTNOW: @91W0NDERL4ND di womanizer io conosco solo la canzone di britney spears - GretaSmara : Giustizia è stata finalmente fatta Ora si può ufficialmente dire BRITNEY SPEARS È UNA DONNA LIBERA ?? E ora è giunt… - PerversiOnBrit : RT @BSNewsItalia: Weingarten, l'avvocato di Jamie, ha dichiarato: “ricordiamo perché è stata creata questa tutela. Britney Spears è stata i… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

ha accusato il padre Jamie di avergli sottratto circa 36 milioni di dollari nei quasi 13 anni di custodia legale e personale sulla figlia. Gli avvocati della popstar, come si legge su ...La giovanissima attrice ha pubblicato un video in cui ha 'sfottuto', da giorni in guerra con la sorella Jamie, leggendo i suoi tweet con fare drammatico. 'Chiunque mi conosca sa quanto ...I produttori di How I Met Your Father vogliono che Britney Spears torni nel ruolo di Abby di HIMYM con un cameo: ecco le loro parole ...Nuove accuse di Britney Spears al padre Jamie: secondo l'artista il papà le avrebbe sottratto 36 milioni di dollari. Ecco le ultime ...