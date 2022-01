Asti, ancora controlli anti - covid della polizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella scorsa serata, nel corso dei rafforzati controlli delle Forze di polizia finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di contenimento del rischio di contagio da covid - 19 disposti dal ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella scorsa serata, nel corso dei rafforzatidelle Forze difinalizzati alla verifica del rispetto delle norme di contenimento del rischio di contagio da- 19 disposti dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Asti ancora Asti, ancora controlli anti - covid della polizia ... gli equipaggi della Polizia di Stato " Questura di Asti, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel centro ...

L'Orchestra Sinfonica di Asti in Arabia per Bocelli ... questa la scaletta della serata che verrà trasmessa anche in streaming al link https://fb.watch/aFd1LawsRr/ E ancora una volta l'Orchestra Sinfonica di Asti, che a gennaio compie 18 anni, si ...

