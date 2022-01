Ascolti tv ieri, scivolone pazzesco per la Rai: il trionfo inaspettato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ascolti tv ieri, si sussegue la corsa per il podio dei più visti, nella giornata di ieri un grande passo indietro e due avanti per mamma Rai. Ecco come tutte… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 gennaio 2022)tv, si sussegue la corsa per il podio dei più visti, nella giornata diun grande passo indietro e due avanti per mamma Rai. Ecco come tutte… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

riotta : Ieri sera il @Tg1Rai delle 20,00 dedicato a @DavidSassoli ha fatto ascolti quasi 27% di share e molto oltre 6 milio… - carlo_bravi : RT @marioadinolfi: Ieri Zona Bianca ha battuto in ascolti Non è l’Arena di Giletti. Sono pronto a scommettere che stasera anche Del Debbio… - jampy1070 : RT @marioadinolfi: Ieri Zona Bianca ha battuto in ascolti Non è l’Arena di Giletti. Sono pronto a scommettere che stasera anche Del Debbio… - cavalierebianc5 : RT @marioadinolfi: Ieri Zona Bianca ha battuto in ascolti Non è l’Arena di Giletti. Sono pronto a scommettere che stasera anche Del Debbio… - marioadinolfi : Ieri Zona Bianca ha battuto in ascolti Non è l’Arena di Giletti. Sono pronto a scommettere che stasera anche Del De… -