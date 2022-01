YouTube non produrrà più contenuti originali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi fa da sé fa per tre? Niente affatto. YouTube ha deciso di abbandonare progressivamente la sua produzione di contenuti originali, in favore – ovviamente – dei prodotti video caricati sulla piattaforma da utenti e da creators. La conferma sembra essere arrivata dalle parole di Robert Kyncl (Chief Business Officer di YouTube) che ha affermato che, a poco a poco, YouTube ridurrà l’attività della sezione Originals, quella dedicata – appunto – a produzioni interne. LEGGI ANCHE > Tutte le volte che, su YouTube, viene contestata senza motivo una violazione del copyright YouTube Originals, la rinuncia ai contenuti prodotti in house Significa che tutti gli show che attualmente sono in produzione saranno portati a termine, onorando i contratti e le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi fa da sé fa per tre? Niente affatto.ha deciso di abbandonare progressivamente la sua produzione di, in favore – ovviamente – dei prodotti video caricati sulla piattaforma da utenti e da creators. La conferma sembra essere arrivata dalle parole di Robert Kyncl (Chief Business Officer di) che ha affermato che, a poco a poco,ridurrà l’attività della sezione Originals, quella dedicata – appunto – a produzioni interne. LEGGI ANCHE > Tutte le volte che, su, viene contestata senza motivo una violazione del copyrightOriginals, la rinuncia aiprodotti in house Significa che tutti gli show che attualmente sono in produzione saranno portati a termine, onorando i contratti e le ...

Advertising

VittorioSgarbi : Contro chi non si vaccina attacchi di fanatismo sanitario. - Donzelli : Paradossi delle misure italiane: un siciliano non può spostarsi dalla Sicilia senza vaccino, mentre un clandestino… - ladyonorato : Che dire di più? In questo breve video c’è TUTTO. Grazie a @VittorioSgarbi per la sua lucida e tagliente posizione.… - Laura45770337 : RT @ChanceGardiner: Monumentale intervento del filosofo Giorgio Aganben: Non usano il Green Pass per obbligare il VACClNO ma il VACClNO p… - extraordy : Massimo Brugnoli ai Geek Talk per parlare di quanto il #disasteRecovery sia cruciale per mantenere la… -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube non Rocky 4: Dolph Lundgren non ricorda di avere 'quasi ucciso' Sylvester Stallone durante le riprese GUARDA ANCHE " Rocky IV: Sylvester Stallone diffonde su Youtube il documentario di 93 minuti ... non ricordare nulla. Rocky IV costò, all'epoca, 28 milioni di dollari ne guadagnò ben 300 milioni al ...

Elefante infuriato si scaglia contro un Suv con dentro una famiglia e lo ribalta: il drammatico ... un elefante ha attaccato l'auto, ribaltandola Una disavventura da brivido che non dimenticheranno ... Il filmato è stato in seguito caricato sul canale Youtube Zululand Observer ottenendo migliaia di ...

YouTube non produrrà più contenuti originali Cellulare Magazine YouTube non produrrà più contenuti originali YouTube ha annunciato la chiusura della propria divisione di produzioni originali dopo sei anni. La notizia era già attesa, considerando che la responsabile globale dei contenuti originali, Susanne Da ...

YouTube: meno contenuti Originals, si punta ad altro Robert Kyncl di YouTube ha fatto sapere che d'ora in poi saranno prodotti meno contenuti Originals per dare spazio a progetti d'altro tipo.

GUARDA ANCHE " Rocky IV: Sylvester Stallone diffonde suil documentario di 93 minuti ...ricordare nulla. Rocky IV costò, all'epoca, 28 milioni di dollari ne guadagnò ben 300 milioni al ...... un elefante ha attaccato l'auto, ribaltandola Una disavventura da brivido chedimenticheranno ... Il filmato è stato in seguito caricato sul canaleZululand Observer ottenendo migliaia di ...YouTube ha annunciato la chiusura della propria divisione di produzioni originali dopo sei anni. La notizia era già attesa, considerando che la responsabile globale dei contenuti originali, Susanne Da ...Robert Kyncl di YouTube ha fatto sapere che d'ora in poi saranno prodotti meno contenuti Originals per dare spazio a progetti d'altro tipo.