Ufficiale | Younes torna a Napoli L’annuncio del Francoforte

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), ritorno perAminal, dopo che in giornata l’ Eintrachtha annunciato di aver risolto in anticipo il contratto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ParliamoDiNews : UFFICIALE - Younes torna momentaneamente al Napoli: risolto il contratto con l`Eintracht Francoforte #ufficiale… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Younes per ora torna al Napoli, risolto il contratto c… - Spazio_Napoli : UFFICIALE – Younes torna al Napoli: il motivo - gilnar76 : UFFICIALE – Younes torna al #Napoli: il motivo #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - NapoliCalciogol : UFFICIALE: Napoli, torna (per adesso) Younes. L'Eintracht risolve anticipatamente il prestito -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Younes

L'Eintracht Francoforte ha annunciato la risoluzione anticipata del contratto di prestito diche, quindi, torna per ora al Napoli. Momentaneamente, quindi, l'esterno tedesco fa ritorno al club azzurro anche se è atteso un suo trasferimento in Arabia Saudita. Il giocatore si era ......notizie calcio Napoli - Di seguito il comunicatopubblicato dall'Eintracht Francoforte con il quale è stato annunciato la rescissione dell'accordo di prestito con il Napoli per Amin, ...Ufficiale, ritorno per Younes. Amin Younes torna al Napoli, dopo che in giornata l’ Eintracht Francoforte ha annunciato di aver risolto in anticipo il contratto con l’esterno ...L'Eintracht Francoforte ha annunciato di aver anticipatamente risolto il contratto di prestito con Amin Younes. Fa momentaneamente ritorno a Napoli quindi ...