Tamponi in farmacia e prezzi mascherine, indagine Altroconsumo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tamponi e mascherine Ffp, Altroconsumo ha condotto una nuova indagine a 3 settimane dal precedente monitoraggio. Sono state ricontattate 115 farmacie per chiedere disponibilità e tempi di attesa per fare un tampone antigenico rapido. L'indagine conferma i risultati raccolti prima di Natale: code e tempi d'attesa ancora troppo lunghi soprattutto al Nord, ma le farmacie sembrano essere oggi meno sotto pressione. Tornano i Tamponi fai da te nelle farmacie, online e nei supermercati. L'assalto alle farmacie per fare il tampone registrato prima di Natale sembra essersi relativamente attenuato. Forse perché, venuta meno la necessità di dover fare a tutti i costi un tampone per partecipare a pranzi e cene con amici e parenti, si è tornati a richiedere un tampone rapido solo per uscire da ...

