Sonia Bruganelli | “Non sono cattiva | ho un cuore di panna”

Il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini, conduttore del "Grande Fratello Vip 6", dedica la copertina alla sua opinionista più discussa: Sonia Bruganelli. Amata e "odiata" per le sue parole sempre incisive e famosa per la sua schiettezza, caratteristiche che l'hanno fatta passare per la "cattiva" del team, ma lei si difende: "In realtà ho un cuore di panna". "Quello dell'antipatica è un ruolo che mi hanno appiccicato addosso – spiega – o forse me lo sono cucita io. Nella vita ho perso tante volte che ora ho una corazza d'acciaio". Quanto agli hater, che sono tanti, confessa: "Le rivelo un segreto: probabilmente, se anche io nella vita non avessi avuto nulla da fare, sarei un hater con sette profili fake. Chi odia sul web sono gli asociali che ..."

