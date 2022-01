Scuola, nelle regioni raddoppiano le classi in Dad. In Piemonte boom dei contagi tra zero e 10 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Disponibili i dati su positivi e quarantene in sei amministrazioni: esplodono in Emilia Romagna e la situazione è critica in Valle D'Aosta: il 16,6 per cento delle medie e delle superiori è in remoto. Oggi i numeri ufficiali del ministero Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Disponibili i dati su positivi e quarantene in sei amministrazioni: esplodono in Emilia Romagna e la situazione è critica in Valle D'Aosta: il 16,6 per cento delle medie e delle superiori è in remoto. Oggi i numeri ufficiali del ministero

Advertising

repubblica : Scuola, nelle regioni raddoppiano le classi in Dad: in Campania e Marche le lezioni a distanza crescono del 100% - pietroraffa : #Draghi:'Probabilmente ci sarà un aumento delle classi in DAD nelle prossime settimane, ma quello che bisogna respi… - Agenzia_Ansa : VIDEO | La canzoncina con le regole sui contagi a scuola diventata virale nelle chat di classe. Dagli asili alle s… - LisciFrancesco : Ma non avevano detto che la scuola andava aperta perché sicura? Scuola, nelle regioni raddoppiano le classi in Dad.… - Italia_Notizie : Scuola, nelle regioni raddoppiano le classi in Dad. In Piemonte boom dei contagi tra zero e 10 anni -