Scossa di terremoto in Franciacorta | avvertita sul Sebino

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Unadidi magnitudo ML 2.6 è statain tutto il lago d’Iseo, in particolare nel bassonella tarda serata di martedì. Un forte boato e vetri che hanno tremato, riferiscono da Sarnico e Paratico. L’epicentro è stato in, precisamente nella zona di Corte Franca alle 22.33. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) specifica che ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 45.661, 9.997 ed è stato a una profondità di 5 chilometri. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non risultano danni a persone o case.

