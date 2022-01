Sassuolo | Carnevali | «Scamacca seguito da molti Dionisi avrà un gran futuro»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato prima del match di Coppa Italia con il Cagliari Ai microfoni di Mediaset, Giovanniha parlato prima di-Cagliari.– «Abbiamo la fortuna che il giocatore vieneda molte società. Offerte ufficiali non ci sono state, ma posso dirvi che lo seguono anche squadre estere». GYASI – «È un ottimo giocatore, con lo Spezia abbiamo un ottimo rapporto. Ora però stiamo per prendere un giovane al posto di Boga». DE ZERBI E– «Per noi quello di oggi è il decimo anno di Serie A. Abbiamo iniziato con Di Francesco operando con allenatori giovani, De Zerbi ha fatto un lavoro straordinario e non è stato facile sostituirlo. Quest’anno sapevamo potesse essere un anno di ...

... si vuole arrivare a Davide Frattesi del. La trattativa però verrà impostata per il giugno,... L'amministratore delegato Beppe Marotta è pronto a far leva sui suoi ottimi rapporti con...Il primo obiettivo in assoluto è Frattesi del. Il ragazzo piace tantissimo sia ad Ausilio ,... visto chevaluta il centrocampista circa 25 - 30 milioni, con inserimento magari di ...Inter e Juventus sono avvisate, non sono le uniche in corsa per Gianluca Scamacca. A spiegarlo a Mediaset è l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima ...Tra poco comincia Sassuolo-Cagliari. Ha parlato l'amministratore delegato Giovanni Carnevali che ha fatto il punto su Gianluca Scamacca ...