Sassuolo | Berardi positivo al Covid La compagna | “Per fortuna è durato poco”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domenicoè una delle positività alnel. Nei giorni scorsi il club neroverde aveva reso nota la presenza di un giocatore con il, senza però comunicarne il nome. Oggi però, si scopre che ad avere ilera stato proprio. A renderlo noto è stata la, l’influencer Francesca Fantuzzi, che ha anche comunicato come la situazione sia in via di risoluzione. Infatti, il 25 è stato convocato per il match di Coppa Italia di oggi contro il Cagliari. SportFace.

Ayhan, Djuricic, Matheus Henrique, Obiang e Berardi. Questi gli assenti in casa Sassuolo dai convocati. Sono 23 i convocati di Dionisi per la sfida che vedrà il Sassuolo affrontare il Cagliari. Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo Difensori: Rogerio, Peluso, Muldur, Romagna, Chiriches, Ferrari, Tressoldi, Paz, Kyriakopoulos, Pieragnolo. Il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati per l'ottavo di finale con il Cagliari, in programma oggi alle 17.30 al Mapei Stadium. Sono 23 i giocatori. Domenico Berardi, che all'ultima di campionato era squalificato, non è stato convocato per la partita di oggi in Coppa Italia contro il Cagliari. Il motivo? L'attaccante del Sassuolo è stato positivo al Covid.