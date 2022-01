Salus Tv n. 3 del 19 gennaio 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Primo trapianto con cuore di maiale. Rebuzzi della Cattolica ‘spiraglio di luce’. La spasticità nella sclerosi multipla, 2 video per conoscerla?e affrontarla. Vaia dello Spallanzani: “Ridotta aggressività variante Omicron”. Melanoma, meno 80% di interventi sui linfonodi grazie a terapia adiuvante. Covid, via libera Aifa a pillola Merck e antivirale remdèsivir. Ema valuta farmaco Pfizer L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Primo trapianto con cuore di maiale. Rebuzzi della Cattolica ‘spiraglio di luce’. La spasticità nella sclerosi multipla, 2 video per conoscerla?e affrontarla. Vaia dello Spallanzani: “Ridotta aggressività variante Omicron”. Melanoma, meno 80% di interventi sui linfonodi grazie a terapia adiuvante. Covid, via libera Aifa a pillola Merck e antivirale remdèsivir. Ema valuta farmaco Pfizer L'articolo proviene da Italia Sera.

