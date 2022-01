Quirinale, in bilico il vertice di centrodestra. Fratelli d’Italia: «Candidato politico? Non è detto» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fratelli d’Italia torna a insistere sulla necessità di un nome forte per il centrodestra. Nelle ore in cui la candidatura di Silvio Berlusconi sembra in bilico, il partito di Giorgia Meloni esorta la sua parte politica a «giocarsi bene la partita del Quirinale». Dopo la riunione dell’esecutivo che si è svolta nella sede di Fdi a Roma – durata circa 3 ore – fonti del partito fanno sapere di essere aperte anche a «personalità non necessariamente provenienti dal mondo della politica, capaci di ricoprire ruoli istituzionali apicali». Nel suo intervento, la presidente Meloni ha ricordato che «l’obiettivo è avere un presidente della Repubblica patriota, che difenda gli interessi nazionali italiani e sappia rappresentare l’Italia con autorevolezza e credibilità». La necessità di avere un nome potrebbe essere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022)torna a insistere sulla necessità di un nome forte per il. Nelle ore in cui la candidatura di Silvio Berlusconi sembra in, il partito di Giorgia Meloni esorta la sua parte politica a «giocarsi bene la partita del». Dopo la riunione dell’esecutivo che si è svolta nella sede di Fdi a Roma – durata circa 3 ore – fonti del partito fanno sapere di essere aperte anche a «personalità non necessariamente provenienti dal mondo della politica, capaci di ricoprire ruoli istituzionali apicali». Nel suo intervento, la presidente Meloni ha ricordato che «l’obiettivo è avere un presidente della Repubblica patriota, che difenda gli interessi nazionali italiani e sappia rappresentare l’Italia con autorevolezza e credibilità». La necessità di avere un nome potrebbe essere ...

Advertising

liberainfo : RT @Adnkronos: #Quirinale, #Berlusconi non molla e prende tempo, in bilico vertice centrodestra. - Ordavelliss : RT @Adnkronos: #Quirinale, #Berlusconi non molla e prende tempo, in bilico vertice centrodestra. - Adnkronos : #Quirinale, #Berlusconi non molla e prende tempo, in bilico vertice centrodestra. - lifestyleblogit : Quirinale, Berlusconi non molla e prende tempo, in bilico vertice centrodestra - - telodogratis : Quirinale, Berlusconi non molla e prende tempo, in bilico vertice centrodestra -