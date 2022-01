“Quante persone non sarebbero morte se ci fossimo vaccinati tutti e tutte?”: lo studio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Se tutta la popolazione italiana avesse ricevuto il vaccino anti Covid ci sarebbero stati meno morti e meno ricoveri. I dati arrivano da ricerca fatta dagli epidemiologi guidati da Lorenzo Monasta del Burlo Garofolo di Trieste: il team ha stimato che, tra il 13 dicembre 2021 e il 12 gennaio 2022, se tutti i cittadini avessero fatto le somministrazioni del siero, ci sarebbero stati 181mila nuovi casi, 8mila ricoveri ordinari, 1.300 ricoveri in intensiva e 1.200 morti in meno. Vi raccomandiamo... Quarta dose di vaccino anti-Covid sì o no? Cos'è il rischio paralisi immunitaria In Europa si attendono i dati da Israele, che sta già somministrando la quarta dose del vaccino anti-Covid, ma gli esperti sono cauti: "Non ha mol... Lo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Se tutta la popolazione italiana avesse ricevuto il vaccino anti Covid cistati meno morti e meno ricoveri. I dati arrivano da ricerca fatta dagli epidemiologi guidati da Lorenzo Monasta del Burlo Garofolo di Trieste: il team ha stimato che, tra il 13 dicembre 2021 e il 12 gennaio 2022, sei cittadini avessero fatto le somministrazioni del siero, cistati 181mila nuovi casi, 8mila ricoveri ordinari, 1.300 ricoveri in intensiva e 1.200 morti in meno. Vi raccomandiamo... Quarta dose di vaccino anti-Covid sì o no? Cos'è il rischio paralisi immunitaria In Europa si attendono i dati da Israele, che sta già somministrando la quarta dose del vaccino anti-Covid, ma gli esperti sono cauti: "Non ha mol... Lo ...

