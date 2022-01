Quando gioca Jannik Sinner contro Steve Johnson? Orario Australian Open, programma, tv, streaming. In campo nella mattina italiana! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’unico tennista italiano ancora in corsa nel secondo turno della parte bassa dei tabelloni di singolare, tra torneo maschile e femminile, agli Australian Open 2022 è Jannik Sinner, testa di serie numero 11, che proverà domani a staccare il pass per i sedicesimi. L’azzurro affronterà, nel quinto match in programma sulla Margaret Court Arena a partire dall’1.00 ora italiana (ovvero il secondo della sessione che scatterà alle 9.00 ora italiana) di domani, giovedì 20 gennaio, lo statunitense Steve Johnson. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’unico tennista italiano ancora in corsa nel secondo turno della parte bassa dei tabelloni di singolare, tra torneo maschile e femminile, agli2022 è, testa di serie numero 11, che proverà domani a staccare il pass per i sedicesimi. L’azzurro affronterà, nel quinto match insulla Margaret Court Arena a partire dall’1.00 ora italiana (ovvero il secondo della sessione che scatterà alle 9.00 ora italiana) di domani, giovedì 20 gennaio, lo statunitense. Tutti gli2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di ...

