Perché Beppe Grillo è indagato e cosa c'entrano le chat con Toninelli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'accusa è pesante, soprattutto Perché il MoVimento 5 Stelle ha messo il proprio vessillo su una proposta di legge che va a punire proprio le attività di lobbying che uniscono imprenditori e politici. Ovviamente Beppe Grillo non fa parte di questa seconda categoria, non essendo un rappresentate politico dei pentastellati, ma un garante. È, infatti, sempre – fin dalle origini – il vero e proprio frontman senza mai scendere direttamente nell'alveo partitico. Sta di fatto che questa vicenda e l'indagini per i rapporti con Vincenzo Onorato e la sua Moby non possono che imbarazzare l'universo grillino. E nelle chat compare anche il nome di un senatore ed ex ministro, da sempre vicino alla linea del garante: Danilo Toninelli.

Ettore_Rosato : Beppe Grillo è innocente. Fino a prova contraria. Lo dice la Costituzione e per noi vale quella. Sono certo che gli… - ClaudioBollenti : RT @GuidoCrosetto: Oggi @beppe_grillo è stato indagato per traffico di influenze, reato assurdo, indefinito, arbitrario, su cui si può inda… - 9Roby11 : RT @Ettore_Rosato: Beppe Grillo è innocente. Fino a prova contraria. Lo dice la Costituzione e per noi vale quella. Sono certo che gli spec… - GiuseppeFavuzza : @Tiberio_Centi @beppe_grillo Tibè hai rotto. Uno vuole pure essere educato ma basta. Vota chi ti pare. Ah scusa devo lavorare perché sai… - smilypapiking : RT @AndreaBitetto: Però , perché i 5stelle non propongono un candidato dì bandiera per il Quirinale ? Non so : tipo Beppe Grillo -